2018-09-06T11:09:06+03:00
Общество

Тюменский государственный университет собирает Сибирские Правовые чтения

Их миссия - создание дискуссионной площадки для обсуждения современных проблем
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Впервые Сибирские Правовые чтения прошли в Тюменском государственном университете в 2014 году. В их рамках было проведено детальное исследование вопросов специализации судов и судей, выявлены положительные и отрицательные стороны этого процесса, учтен и проанализирован мировой и российский опыт, что, в конечном счете, привело к взаимному обогащению науки, судейского сообщества и судебной практики. Опыт Чтений оказался столь успешен, что в 2016 году ТюмГУ организовал вторую встречу ученых и практиков в области гражданского процессуального права и судебного процесса. А в этом году Сибирские Правовые чтения пройдут в третий раз. За все эти годы миссия Чтений не менялась – это создание дискуссионной площадки для обсуждения современных проблем и тенденций развития права, для обмена опытом, установления широких связей с учеными и практиками Сибири, других регионов России, иностранных государств. В 2018 году Чтения послужат открытой площадкой для представителей стран группы БРИКС и будут являться ценным инструментом в определении тенденций государственной практики и политики по развитию национального и международного права в странах БРИКС.

Какие же области научной коммуникации детально разберут в рамках Чтений?

- Развитие конкуренции и антимонопольного регулирования в условиях цифровой экономики;

- Глобализация и сотрудничество стран БРИКС: правовые аспекты;

- Современные вызовы и будущее юридической профессии в России и Республике Казахстан;

- Цифровизация гражданского судопроизводства;

- Развитие гражданского права в современном информационном пространстве;

- Государственное управление и публичная политика: современные подходы, методы и технологии;

- Правовое обеспечение внедрения цифровых технологий в сферу государственного управления;

- Регулирование социально-трудовых отношений в условиях структурных изменений экономики;

- Совершенствование уголовно-правовых и криминологических механизмов противодействия коррупции в условиях цифровой экономики;

- Конкурентоспособность экспорта: правовой аспект;

- Институционализация негосударственных поставщиков в социальной сфере.

Доклады, подготовленные к Чтениям, проходят рецензирование для публикации в специальных выпусках научного журнала «Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования» (включен в перечень рецензируемых научных журналов ВАК) и юридического журнала BRICS Law Journal, который находится в открытом доступе и включен в базу данных SCOPUS и HeinOnline.

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