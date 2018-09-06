2018-09-06T11:28:41+03:00
Звезды

Названы самые посещаемые музеи мира

В топ-10 российские музеи не попали
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эрмитаж оказался на 15 местеЭрмитаж оказался на 15 местеФото: Александр ГЛУЗ
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Самым популярным музеем в мире оказался музей Орсе, расположенный во французской столице. По посещаемости он даже смог оставить своего парижского конкурента — Лувр — который занял лишь седьмую строчку рейтинга. Список лучших музеев был составлен на основе данных популярного ресурса для путешественников.

На втором месте по популярности расположился нью-йоркский Национальный мемориал и музей 11 сентября. А замыкает тройку лидеров еще один американский музей - Метрополитен-музей, который также находится в Нью-Йорке, пишет сайт телеканала «Звезда».

В пятерку лидеров попали Британский музей в Лондоне и музей Прадо в Мардиде. А в десятку лучших попали Новый музей Акрополя в Афинах, Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане, парижский Лувр, Национальный музей антропологии в Мехико и Музей жертв войны во вьетнамском Хошимине.

Самым популярным среди российских музеев стал Эрмитаж. Музей из Санкт-Петербурга расположился на 15 месте, передает телеканал «360».

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