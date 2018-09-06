За 12 лет уровень потребления алкоголя в России снизился на 40 процентов

СЕГОДНЯ 11:34 2018-09-06T11:34:51+03:00

Но выпиваем все еще многовато, считает руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин

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Росалкогольрегулирования использует несколько инструментов, которые меняют структуру и снижают потребления спиртных напитков.

«Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости (ЕГАИС- Прим. ред.), борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов итехнических условий, что неразрывно связано с качеством продукции, - отметил интервью агентству РИА «Новости» глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

По словам руководителя ведомства, эти меры внесли существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения на 40% за последние 12 лет.

Вместе с руководство отраслевого регулятора отметило, что уровень употребления алкоголя среди россиян находится все еще на довольно высоком уровне.

«Следует помнить, что вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом», — резюмировал Игорь Алешин.