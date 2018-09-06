В офисах могут появиться специальные детские комнаты

СЕГОДНЯ 12:17 2018-09-06T12:18:03+03:00

Это, по мнению разработчиков проекта из Минтруда, будет способствовать занятости женщин

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В российских офисах могут появиться детские комнаты. Это будут специально оборудованные помещения с игрушками и местами для сна. Присматривать за детворой будет специально обученный персонал.

Как именно реализовать эту идею должны предложить бизнесмены. Их мнение будет учитываться в финальном варианте документа. Обсуждение с бизнесом будет вестись до 1 июля 2019 года.

В свою очередь представители бизнеса уже отметили, что организация таких комнат – это дополнительные затраты и было бы неплохо, если государство выделило субсидии на их развитие и устроение.

Еще один важный момент – помещения должны соответствовать всем требованиям СанПиНа, а такая возможность есть далеко не во всех офисах.

В Минтруде уверены, что создание детских комнат будет способствовать повышению занятости женщин. Для многих проблема присмотра за ребенком стоит актуально, особенно это важно в те дни, когда дети не заняты в детских садах и школах. Если на работе у мамы будет место, где можно оставить ребенка, то это позволит не брать отгулы женщине.

Согласно проекту к 2024 году работать должны 68,5% мам дошкольников. На 31 декабря прошлого года этот показатель составлял 65,8%, сообщает газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru писал, что Минтруд предлагает создать домашние детские сады.