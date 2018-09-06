«Оппозиционный блок» потребовал отставки спикера Рады за его слова о Гитлере

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-06T12:25:39+03:00

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Фракция партии «Оппозиционный блок» в Верховной Раде потребовала отставки спикера украинского парламента Андрея Парубия, назвавшего Адольфа Гитлера «самым большим демократом».

«Мы настаиваем на публичном осуждении заявления спикера Верховной рады и обратились ко всем дипломатическим миссиям, ко всем правительствам с просьбой, не только принять к сведению, но и публично осудить заявления украинского спикера», - заявил лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, выступая с трибуны Рады.

Он также подчеркнул, что если спикер не сложит полномочия добровольно, фракция обратится к парламентам всех стран с разъяснением «этого позорного случая и прямого нарушения вторым официальным лицом государства законодательства Украины». В частности, «Оппозиционный блок» намерен ознакомить с текстом скандального выступления Парубия делегатов ПАСЕ с целью « выработки общей позиции и осуждения любой попытки возрождения нацизма и фашизма на Украине».

«Оппозиционный блок зарегистрировал проект постановления об увольнении Парубия с должности и призываю вынести документ на голосование», - подчеркнул Бойко.

Ранее, во вторник, в вечернем эфире одного из украинских телеканалов Парубий заявил, что является «огромным сторонником» прямой демократии, которой когда-то «занимался на научном уровне».

«Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер) в 30-х годах. Мы должны об этом тоже помнить», - закончил мысль спикер Рады.

Высказывание Парубия вызвало шквал возмещения в общественных и политических кругах. Например, лидер партии «За Жизнь» Вадим Рабинович заявил, что подаст на спикера в суд за «пропаганду фашизма», а лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук отметил, что председатель Рады должен уйти в отставку.