Количество детей-сирот в российских детдомах упало до рекордно низкого уровня

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-06T12:29:17+03:00

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1 сентября в банке данных о детях-сиротах, которую ведет Минпросвещения, числилось 47,8 тысячи ребят. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России. Например, пять лет назад там было 68,8 тысячи детей, в 2008 году их было 115,6 тысячи, сообщают «Известия» со ссылкой на члена Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве Армена Попова.

Эксперт также отметил, что теперь число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома. Сейчас в стране около 180 тысяч приемных родителей и усыновителей, примерно столько же — кровных опекунов.

«Сейчас в России наблюдается еще и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью, - пояснил изданию Армен Попов. - Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок».