Три российских ведомства выступили за отдельные полки для молочных продуктов

СЕГОДНЯ 12:32 2018-09-06T12:32:41+03:00

В России могут появиться отдельные полки для молока и молочной продукции Фото: Анна КУКАРЦЕВА

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В российских магазинах могут появиться отдельные полки для молочной продукции. Идею уже поддержал Минсельхоз, Минэконопразвития и Роспотребнадзор, а выступил с такой инициативой Минпромторг.

Представители данных структур согласны, что молочная и молокосодержащая продукция должны располагаться на разных полках в магазинах.

Если проект пройдет все согласования, то уже с 1 марта 2019 года в торговых сетях может измениться зонирование и расположение молочных изделий.

Изменения пойдут только на пользу, уверены разработчики проекта. Во-первых, потребителям будет легче ориентироваться в выборе молочной продукции. Во-вторых, не будет нарушено товарное соседство.

В документе указывается, что изделия из молока и те продукты, в которых молоко на 50% заменено животными жирами или пальмовым маслом, должны быть выставлены раздельно.

В Минпромторге подтвердили, что проект находится в стадии активной разработки и в ближайшее время будет направлен на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст, сообщает газета «Известия».

Еще одна инициатива, которая прописана в документе, но пока на добровольных началах: производителям предлагают маркировать молокосодержащую продукцию, как «Продукты с замещением молочного жира».

Это позволит покупателям выбирать тот товар, который им действительно необходим.