Орешкин: Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления рубля

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-06T12:50:15+03:00

Глава МЭР отметил, что отток капитала из страны в ближайший год может быть больше, чем предполагало министерство

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В Министерстве экономического развития не видят долгосрочных причин для ослабления рубля. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, выступая на Московском финансовом форуме.

«У нас прогноз по обменному курсу на период 2020 года и последующих годов практически не изменился, то есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того, чтобы произошло серьезное ослабление рубля», - заявил Орешкин.

Вместе с тем он отметил, что отток капитала из страны в ближайший год вероятно превзойдет ранние прогнозы Минэкономразвития. Однако данный факт не оказывает влияния на долгосрочные оценки ведомства. По мнению Орешкина, стабильность рубля поддерживают бюджетное правило и таргетирование инфляции Банком России.

«Да, есть текущая волатильность. Не скажу, что рубль — одна из самых слабых валют», - добавил Орешкин.

Накануне Минэкономразвития повысило ожидаемый среднегодовой курс доллара на 2018 год с 60,8 до 61,7 руб, а также увеличило до 63,9 рублей прогноз на 2019 год.

Вместе с тем ведомство резко увеличило прогноз по оттоку капитала в 2018 году с с $18 млрд до $41 млрд, прогноз экономического роста в 2018 и 2019 годах был снижен на 0,1% - до 1,8% и 1,3% соответственно.