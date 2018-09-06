Спикер Верховной Рады попытался объяснить свое заявление о «большом демократе» Гитлере

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-06T13:23:52+03:00

Андрей Парубий подчеркнул, что на самом деле говорил о нацистском вожде с осуждением, а не восхищением

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий разъяснил свое выступление в эфире национального телевидения, в ходе которого назвал Адольфа Гитлера «самым большим демократом». По словам председателя украинского парламента, его слова слудет расценивать как осуждение, а не восхищение.

«Мне странно, что люди, которые претендуют на образованных, говорят такой абсурд. В эфире я отметил, что способ референдума, как прямой демократии, использовался нацистами для манипуляций», - подчеркнул Парубий.

Парубий еще раз отметил, что осудил использовавшиеся нацистами методы и назвал их манипуляцией.

Ранее, во вторник, в вечернем эфире одного из украинских телеканалов Парубий заявил, что является «огромным сторонником» прямой демократии, которой когда-то «занимался на научном уровне».

«Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер) в 30-х годах. Мы должны об этом тоже помнить», - добавил спикер Рады.

Слова председателя парламента вызвали шквал возмещения в общественных и политических кругах, а депутаты из фракции «Оппозиционного блока» в ультимативной форме потребовали, чтобы Парубий ушел в отставку.