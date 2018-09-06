2018-09-06T14:15:57+03:00
Политика

У Дмитрия Медведева сменился пресс-секретарь

Эту должность займет заместитель главреда МИА "Россия сегодня" Олег Осипов
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Евгения ГУСЕВА
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У председателя правительства России Дмитрия Медведева сменился пресс-секретарь. Этот пост займет первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. А Наталья Тимакова, работавшая в этой должности с 2012 года, переходит на работу в ВЭБ. По ее словам, на следующей неделе она передаст дела новому пресс-секретарю премьера.

"Следующую неделю мы будем работать с Олегом вместе. Я передам ему дела, познакомлю его с коллективом, с журналистами. После этого, когда завершится оформление документов, он выйдет на работу", — сказала Тимакова журналистам.

Она отметила, что еще полгода назад решила сменить место работы.

"Очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал, и что после того, как закончилось формирование нового состава правительства, и работа опять началась, мы договорились о том, что я попробую себя в другой сфере", — добавила Тимакова.

Она не уточнила, на какую должность переходит в ВЭБ.

Ранее вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что новым пресс-секретарем главы правительства станет Осипов, передает РИА Новости.

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