2018-09-06T14:20:35+03:00
Наука

Всего одна бессонная ночь повышает риск развития диабета

От недосыпа в крови повышается уровень глюкозы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Недосып повышает риск развития диабетаНедосып повышает риск развития диабетаФото: Евгения ГУСЕВА
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Японские ученые смогли определить, что даже одна бессонная ночь повышает риск развития диабета. Дело в том, что отсутствие сна влияет на способность печени производить глюкозу и перерабатывать инсулин. А это в свою очередь может привести к увеличению риска таких заболеваний как стеатоз печени и сахарный диабет 2-го типа.

Для подтверждения своей гипотезы ученые провели исследования на лабораторных мышах. Специалисты разделили грызунов на две группы: одной не давали спать в течение шести часов каждую ночь, а контрольную не ограничивали во сне. При этом у всех мышей был неограниченный доступ к жирной пище и сладкой воде.

В результате уже после первой бессонной ночи у грызунов из первой группы наблюдался повышенный уровень глюкозы и триглицеридов (жиров) в крови при том, что у грызунов из контрольной группы все показатели сохранились в норме, передает сайт «Свободная пресса».

Специалисты намерены продолжить исследование в данной области. Однако уже сейчас эксперты рекомендуют ложиться спать как можно раньше, чтобы высыпаться, пишет сайт argumenti.ru.

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