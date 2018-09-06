2018-09-06T14:43:16+03:00
Экономика

Орешкин рассказал анекдот про Брежнева, комментируя ситуацию с рублем

При этом глава Минэкономразвития отметил, что в ведомстве не видят долгосрочных причин для ослабления российской валюты
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин. ФОТО: Екатерина Штукина/ТАССГлава Минэкономразвития Максим Орешкин. ФОТО: Екатерина Штукина/ТАСС
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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал анекдот про Леонида Брежнева, комментируя ситуацию с курсом рубля.

"Я не скажу, что рубль одна из самых слабых валют, это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем - пятый из шести валют", - сказал Орешкин на Московском финансовом форуме.

Он предложил посмотреть на курсы турецкой лиры, аргентинского песо, южноафриканского рэнда, бразильского реала. По словам министра, проблемы в этих странах являются структурными.

Орешкин подчеркнул, что в Минэкономразвития не фиксируют долгосрочные причины для ослабления курса национальной валюты.

"У нас прогноз по обменному курсу на период 2020 года и последующих годов практически не изменился, то есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того, чтобы произошло серьезное ослабление рубля", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, ожидается ли ослабление обменного курса рубля до 80 рублей за доллар, передает ТАСС.

Напомним, в начале августа Минэкономразвития повысило прогноз по среднему курсу доллара в текущем году до 61,6 рубля и до 63,9 рубля в 2019 году.

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