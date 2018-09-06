2018-09-06T14:46:30+03:00
Политика

В Совфеде отреагировали на готовность Франции нанести удар по Сирии

Европейцы заявили, что не потерпят инцидентов с использованием химического оружия
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Франция готова нанести удар по СирииФранция готова нанести удар по СирииФото: Александр КОЦ
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Франция вновь готова нанести ракетный удар по территории Сирии. Если в стране будут зафиксированы инциденты с использованием химического оружия. С таким заявлением выступил глава генштаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантра.

В Совфеде прокомментировали выступление Лекуантра и отметили, что таким способом Париж хочет показать, что в сирийских военных действиях принимают участие не только Сирия, Турция, Россия, Иран и США, но еще и Франция.

«Конечно, Франция может ударить по Сирии. Они же не скрывают своих целей. Собственно, для них как раз отсутствие применения химического оружия — это плохой сценарий. Потому что тогда выяснится, что это придуманная история. Тогда не будет повода бить по сирийским объектам, которые контролируются [президентом Сирии] Башаром Асадом», - приводит слова сенатора, член комитета по международным делам Олега Морозова ФАН.

Отметим, в Париже уверены, что сирийские войска используют химическое оружие во время атак в провинции Идлиб. Это последний регион в Сирии, который до сих пор находится под контролем боевиков.

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