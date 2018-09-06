Банки ограничат в блокировке счетов россиян

СЕГОДНЯ 14:48 2018-09-06T14:48:10+03:00

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Российские банки ограничат в возможностях блокировки счетов россиян. Сегодня кредитное учреждение может заблокировать любую операцию, которая показалась подозрительной. Это регламентируется так называемым антиотмывочным законодательством.

Минфин планирует ужесточить процедуру, соответствующие поправки уже разрабатываются.

Вопрос самопроизвольной блокировки хотят решить путем введения штрафов, если были заморожены счета добропорядочных клиентов.

Кроме того, будет конкретизирован порядок заморозки счетов физических и юридических лиц.

Статистика такова: в 2017 году российские банки заблокировали порядка 700 тыс. счетов клиентов, сообщает газета «Известия». Многие из счетов были заморожены безосновательно, что вызвало напряженность в отношениях между банками и клиентами.

Если будет сформулирован четкий перечень критериев, по которым будут проводиться блокировки, то ситуация будет восприниматься без перегибов.

Эксперты подчеркивают, что необходимо установит срок для банков, в течение которого специалисты будут разбираться, действительно ли «отмываются» деньги или речь идет о законных операциях.