2018-09-06T14:59:24+03:00
В мире

Меркель рассказала, что обсудила с Путиным и Эрдоганом обстановку в Идлибе

По словам канцлера ФРГ, в сирийской провинции есть радикальные группы, с которыми следует бороться
Екатерина БОЛГОВА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что во время разговоров с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом рассмотрела обстановку в сирийской провинции Идлиб.

"Мы должны не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе, это будет важной задачей. Я говорила об этом с Эрдоганом и Путиным", - сказала Меркель в интервью телеканалам RTL и N-TV.

Ситуацию в Идлибе она назвала неоднозначной, так как там действуют радикальные группы, с которыми необходимо бороться. При этом, как подчеркнула канцлер ФРГ, следует защитить мирных жителей.

Напомним, в настоящее время Идлиб, единственный из сирийских регионов, который остается под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там создали северную зону деэскалации, куда могли переехать боевики с семьями.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при участии британских спецслужб в Идлибе готовится инсценировка применения Дамаском химического оружия против мирного населения.

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