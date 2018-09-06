Причиной смерти солистки The Cranberries назвали несчастный случай

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-06T15:15:57+03:00

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Причиной смерти солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес ОРиордан стал несчастный случай.

Об этом в четверг, 6 сентября, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на отчет коронерского суда. Из документа следует, что Долорес ОРиордан утонула в ванной в своем номере в отеле.

Напомним, 46-летняя вокалистка The Cranberries была найдена мертвой в номере лондонской гостиницы "Хилтон" 15 января 2018 года.

В отчете специалистов отмечается, что в крови Долорес ОРиордан был выявлен высокий уровень содержания алкоголя- в четыре раза больше, чем разрешенный автомобилистам в Великобритании. В ее комнате обнаружили пустые бутылки из-под спиртных напитков и упаковки лекарственных препаратов. При этом, согласно анализу, в крови уровень медикаментов в крови носил «терапевтические объемы».