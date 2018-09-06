Специалист рассказал, кого затронут перебои в Интернете 11 октября

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-06T15:49:02+03:00

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11 октября в России может быть массовый сбой в работе Интернета. Это произойдет из-за того, что корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) проведет первую в истории смену криптографических ключей. Они случат для защиты системы доменных имен Интернета (DNS).

-Речь идет не про DNS, конечно, а про дополнительные механизмы к этим серверам имен, которые служат для дополнительной проверки: кто делает DNS-запрос или отвечает на DNS-запрос, тот настоящий. Этим пользуется в основном «крупняк» типа Google, просто чтобы никто не притворялся «гуглом», - рассказал ФАН российский эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.

Эксперт уверен, что глобальные перебои по всему миру вряд ли будут зафиксированы.

- Уверен, что перебои будут зафиксированы в очень редких случаях, так как обычные люди и вебмастера этим средством проверки не пользуются, - отметил Ашманов.

Сайт kp.ru корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила, что 11 октября пользователи интернета по всему миру могут столкнуться со снижением скорости работы в сети и недоступностью сайтов.