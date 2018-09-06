Трамп заявил, что Ким Чен Ын провозгласил «непоколебимую веру» в него

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-06T16:17:20+03:00

Лидер КНДР ранее заявил, что надеется на нормализацию отношений с США до окончания президентских полномочий Дональда Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил «непоколебимую веру» в него.

«Ким Чен Ын из Северной Кореи провозглашает «непоколебимую веру в президента Трампа». Благодарю вас, председатель Ким. Мы сделаем это вместе!», - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в четверг, 6 сентября.

Ранее Ким Чен Ын попросил спецпосланника Южной Кореи передать послание американским властям. Кроме того, лидер КНДР выразил надежду на завершение процесса урегулирования ситуации на полуострове. А также, по его словам, он рассчитывает на нормализацию отношений с Вашингтоном, пока хозяином Белого дома остается Трамп.

Ким Чен Ын также отметил, что не увязывает формальное соглашение о прекращении войны на Корейском полуострове с присутствием в регионе войск США. Стало известно, что Трамп передал сообщение лидеру Северной Кореи через спецпосланника из Сеула. Содержание этих двух документов не раскрывается.