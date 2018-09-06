Источник: РКК «Энергия» рассматривает версию преднамеренного повреждения обшивки корабля «Союз»

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-06T16:21:43+03:00

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Отверстие в обшивке отправленного на орбиту корабля «Союз МС-09» могло появиться в результате преднамеренных действий, не предусмотренных производственным процессом. К такому выводу пришла внутренняя комиссия РКК «Энергия», расследующая причины происшествия.

«Комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц», - рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Такой вывод основывается на том, что при производстве «Союза» не предусматривается сверление корпуса толщиной два миллиметра, и если кто-то использовал сверло, то делал это преднамеренно и в нарушение регламента.

Собеседник агентства подчеркнул, что космический корабль «Союз» является штучной продукцией, его сборка производится вручную. Иногда детали подгоняют друг к другу уже на месте, однако дрель при этом не используется, поскольку все отверстия выполняются выдавливанием пресс-форм.

Также отмечается, что комиссия изучила производственную документацию, и в ней не упоминаются работы по сверлению в корабле. В этой связи рассматриваются две версии случившегося. Согласно первой, специалист осуществил непредусмотренную конструкторской документацией работу, а контролирующий мастер не внес в журнал запись о ней. В соответствии со второй, отверстия в корпусе сделал неизвестный, который специально проник для этого на корабль.

Как сообщал сайт «КП», в конце августа на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж станции выяснил, что ее причиной было небольшое отверстие в бытовом отсеке российского корабля «Союз-МС-09». В итоге отверстие закрыли специальным герметиком.

Позже стало известно, что отверстие в корпусе корабля было просверлено, после чего заделано клеем, который позволил пройти наземную проверку на герметичность и начал пропускать воздух только спустя два месяца после выхода на орбиту.