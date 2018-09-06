Симоньян поздравила своего зама с назначением пресс-секретарем премьера

СЕГОДНЯ 16:28 2018-09-06T16:29:06+03:00

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Главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поздравила своего первого заместителя Олега Осипова с назначением на должность пресс-секретаря главы правительства России Дмитрия Медведева.

«Вот и можно уже наконец-то вслух поздравить моего первого зама Олега Осипова с назначением пресс-секретарем премьера. Олег редкой порядочности человек, высшего класса журналист, информационщик и медиа-менеджер», - написала Симоньян в своем Telegram-канале в четверг, 6 сентября.

Напомним, ранее в четверг стало известно, что пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова переходит на работу в ВЭБ, а ее место займет Осипов. На следующей неделе состоится передача дел. При этом Тимакова не уточнила, на какую должность она переходит.

«Мы работали вместе еще в кремлевском пуле в моей и его юности, последние 4 года Олег был моим первым замом в МИА 'Россия сегодня', и за столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю», - добавила Симоньян.