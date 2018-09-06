Источник рассказал, кто «просверлил» дырку в корабле «Союз»
Источники сообщают, что отверстие в корабле «Союз» было сделано еще на земле, а не появилось в космосе.
По словам экспертов, причина в кадровом голоде в космической отрасли.
Дырку в обшивке корабля просверлил кто-то из сотрудников РКК «Энергия».
Источник «Газеты.Ru», знакомый с ходом расследования утверждает, что виновный уже найден. Его фамилия держится в тайне от общественности.
-Поскольку крышка люка во время производства работ была затенена тканью «Богатырь», оператор, простой работяга, который что-то прилаживал, сверланул не туда. Потом заделали всякими клеями, - рассказывает источник.
Про проверке на герметичность все было в порядке, поэтому о происшествии решили не сообщать.
Специалисты космической отрасли отмечают, что проблема носит не частный, а массовый характер. Корень кроется в том, что из отрасли ушли хорошие специалисты, опытные работники.
-Если выгнали всех старых опытных специалистов, закаленных, а остались непонятно кто, думаю, что такой же «отстрел» ведется и в сборочном производстве, народ разбегается, — пояснил источник.
ЧП на корабле «Союз» произошло 29 августа. Датчики на МКС показали, что обшивка корабля нарушена и давление снижается. Место утечки воздуха было сразу установлено, его заделали и теперь члены экипажа находятся в полной безопасности.