2018-09-06T16:34:55+03:00
Происшествия

Источник рассказал, кто «просверлил» дырку в корабле «Союз»

Это сделали еще при сборке в РКК «Энергия»
Ася РОМАНЧУК
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Источники рассказали, откуда взялись повреждения у корабля "Союз"Источники рассказали, откуда взялись повреждения у корабля "Союз"Фото: NASA
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Источники сообщают, что отверстие в корабле «Союз» было сделано еще на земле, а не появилось в космосе.

По словам экспертов, причина в кадровом голоде в космической отрасли.

Дырку в обшивке корабля просверлил кто-то из сотрудников РКК «Энергия».

Источник «Газеты.Ru», знакомый с ходом расследования утверждает, что виновный уже найден. Его фамилия держится в тайне от общественности.

-Поскольку крышка люка во время производства работ была затенена тканью «Богатырь», оператор, простой работяга, который что-то прилаживал, сверланул не туда. Потом заделали всякими клеями, - рассказывает источник.

Про проверке на герметичность все было в порядке, поэтому о происшествии решили не сообщать.

Специалисты космической отрасли отмечают, что проблема носит не частный, а массовый характер. Корень кроется в том, что из отрасли ушли хорошие специалисты, опытные работники.

-Если выгнали всех старых опытных специалистов, закаленных, а остались непонятно кто, думаю, что такой же «отстрел» ведется и в сборочном производстве, народ разбегается, — пояснил источник.

ЧП на корабле «Союз» произошло 29 августа. Датчики на МКС показали, что обшивка корабля нарушена и давление снижается. Место утечки воздуха было сразу установлено, его заделали и теперь члены экипажа находятся в полной безопасности.

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