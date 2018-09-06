2018-09-06T17:13:45+03:00
Экономика

Курс доллара преодолел отметку в 69 рублей

Евро обновил максимум с марта 2016 года
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Рубль в четверг усилил снижение против основных резервных валютРубль в четверг усилил снижение против основных резервных валютФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 6 сентября, на торгах Московской биржи курсы доллара и евро обновили максимумы за два с половиной года/

Так, курс доллара повысился на 90 копеек и достиг уровня 69,15 рубля. Курс евро вырос больше чем на рубль - до 80,52 рубля. Таким образом, курс европейской валюты обновил максимум с марта 2016 года, а курс доллара превысил 69,2 рублей впервые с апреля 2016 года.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, 7 сентября, вырос на 23,23 копейки и составил 79,3685 рубля. Курс доллара скоартился на 21,23 копейки — до 68,2505 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,22 копейки. Этот показатель составил 73,2536 рубля.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин отметил, что рубль не входит в список самых слабых мировых валют. "Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют", — сказал он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Верховная рада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армии
Подозреваемый в отравлении Скрипалей Петров рассказал о своем "участии" в покушении
Медведев: уровень налоговой нагрузки в России сохранится в течение шести лет
Путин внес в Государственную думу поправки к законопректу о пенсионных изменениях
Россия и Вьетнам расширят использование национальных валют
Минфин нашел средства на ближайшие шесть лет на реализацию майских указов президента
Источник рассказал, кто «просверлил» дырку в корабле «Союз»
Симоньян поздравила своего зама с назначением пресс-секретарем премьера
Источник: РКК «Энергия» рассматривает версию преднамеренного повреждения обшивки корабля «Союз»
Трамп заявил, что Ким Чен Ын провозгласил «непоколебимую веру» в него
Вышинский заявил о нарушениях при рассмотрении его ходатайства об отводе судье
Специалист рассказал, кого затронут перебои в Интернете 11 октября
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал эмиграцию Юлии Самойловой
Причиной смерти солистки The Cranberries назвали несчастный случай
Меркель рассказала, что обсудила с Путиным и Эрдоганом обстановку в Идлибе
Банки ограничат в блокировке счетов россиян
В Совфеде отреагировали на готовность Франции нанести удар по Сирии
Орешкин рассказал анекдот про Брежнева, комментируя ситуацию с рублем
Всего одна бессонная ночь повышает риск развития диабета