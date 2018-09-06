Курс доллара преодолел отметку в 69 рублей

СЕГОДНЯ 17:13 2018-09-06T17:13:45+03:00

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В четверг, 6 сентября, на торгах Московской биржи курсы доллара и евро обновили максимумы за два с половиной года/

Так, курс доллара повысился на 90 копеек и достиг уровня 69,15 рубля. Курс евро вырос больше чем на рубль - до 80,52 рубля. Таким образом, курс европейской валюты обновил максимум с марта 2016 года, а курс доллара превысил 69,2 рублей впервые с апреля 2016 года.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, 7 сентября, вырос на 23,23 копейки и составил 79,3685 рубля. Курс доллара скоартился на 21,23 копейки — до 68,2505 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,22 копейки. Этот показатель составил 73,2536 рубля.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин отметил, что рубль не входит в список самых слабых мировых валют. "Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют", — сказал он.