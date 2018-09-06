2018-09-06T17:35:46+03:00
Экономика

Минфин нашел средства на ближайшие шесть лет на реализацию майских указов президента

Средства предусмотрены в федеральном бюджете, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин
Екатерина БОЛГОВА
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Минфин нашел средства на реализацию майских указов президента на шесть летМинфин нашел средства на реализацию майских указов президента на шесть летФото: REUTERS
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Министерство финансов РФ нашло 8 триллионов рублей на реализацию "майских указов" президента России в течение ближайших шести лет. Как заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин, эти средства предусмотрены в госбюджете.

"Средства на шестилетний период в сумме 8 триллионов рублей найдены, они будут спозиционированы по годам в федеральном бюджете", — сказал Горнин в ходе выступления на Мосфинфоруме.

Он отметил, что на 95% условия выполнения и реализация этих указов главы государства будут поддержаны федеральными властями. По словам замминистра, средства на этот период будут выделены не за счет ресурсного обеспечения регионов.

"Мы ничего не забираем и не отбираем. Восемь триллионов — это дополнительные источники, которые никак не связаны с изменениями межбюджетных отношений и изъятием каких-либо доходных источников", — подчеркнул Горнин.

Кроме того, он добавил, что до 2024 года будут создаваться более комфортные условия "в части софинансирования всех национальных проектов, которые идут в развитие соответствующего указа", передает РИА Новости.

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