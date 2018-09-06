СЕГОДНЯ 17:46 2018-09-06T17:46:46+03:00

Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

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Россия и Вьетнам расширят использование национальных валют. Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

"Договорились заниматься вопросами расширения номенклатуры встречных товарных поставок... Договорились расширить практику использования в двусторонних сделках национальных валют", — заявил Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама.

Он отметил, что речь идет об увеличении доли поставок наукоемкой и технологичной продукции. По словам президента России, на встрече было обращено особое внимание вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества.

Путин добавил, что участники переговоров также пришли к соглашению придать динамику соглашению о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕврАЗЭс.

Кроме того, Путин и Нгуен Фу Чонг по итогам переговоров подписали ряд документов, перечень которых опубликован на сайте Кремля.