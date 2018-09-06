2018-09-06T18:44:36+03:00
Происшествия

Подозреваемый в отравлении Скрипалей Петров рассказал о своем "участии" в покушении

Мужчина работает в томском филиале НПО «Микроген» и «не то, что в Лондон, дальше Алтая уехать не может»
Ася РОМАНЧУК
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фото Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Лондоне в отравлении Скрипалей. ФОТО http://police.uk/ Изменить размер текста:AAфото Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Лондоне в отравлении Скрипалей. ФОТО http://police.uk/ Изменить размер текста:AA
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Андрей Петров, тот самый, которого правоохранители Великобритании обвиняют в покушении на отравление Скрипалей, рассказал о своей причастности к делу.

По словам мужчины к покушению на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию он не может иметь никакого отношения. Саму ситуацию с использованием его имени и фамилии он называет «совпадением».

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалём не имею никакого отношения. Это полное совпадение: мне не то, что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать», - говорит Петров RT.

Мужчина работает начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион» и к политике, а тем более к силовым структурам, не имеет никакого отношения.

Известно, что он родился 13 июля 1979 года, сообщает телеканал "360".

6 сентября британский таблоид The Daily Mail опубликовал записи с видеокамер видеонаблюдения, которые зафиксировали на городских улицах Солсбери преступников, покушавшихся на жизнь россиян.

Фото двух мужчин облетели мировые СМИ. Правоохранительные службы Британии заявили, что данные лица прибыли из России, это Александр Петров и Руслан Боширов.

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