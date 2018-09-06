Поправки Владимира Путина к пенсионному законопроекту внесли в Госдуму

СЕГОДНЯ 19:14 2018-09-06T19:14:15+03:00

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В Государственную думу поступили поправки о досрочном выходе на пенсию при большом трудовом стаже и сохранении действующего срока назначения накопительной части, сообщил в четверг секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

- Сегодня в Госдуму внесен первый пакет поправок «Единой России» к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и член Совета Федерации, - уточнил Андрей Турчак. - В первом пакете мы вносим следующие поправки: досрочное установление страховой пенсии (за 2 года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Напомню, это на три года меньше, чем предлагалось изначально. Сохранение сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании.

Единороссы внесли и другие изменения в документ. Поправки, предусматривающие ежегодную диспансеризацию людей предпенсионного возраста и предоставление им двух оплаченных рабочих дней на эти цели. Действующее законодательство учитывает диспансеризацию работников лишь раз в три года.

Все действующие условия выхода на пенсию коренных малочисленных народов Севера сохранены. Больше того, единороссы внесли в Госдуму поправки о направлении средств, конфискованных за коррупционные преступления, в Пенсионный фонд России.

Представители партии также предусмотрели возможность добровольного отказа депутатов и сенаторов от их пенсионных преференций. При этом такой добровольный отказ становится по закону безотзывным.

Оставшиеся поправки будут вноситься по мере обсуждения внутри партии.

- По мере оформления последуют и другие поправки... после обсуждения на генсовете единороссов, - отметил Андрей Турчак.