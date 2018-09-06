2018-09-06T19:14:15+03:00
Общество

Поправки Владимира Путина к пенсионному законопроекту внесли в Госдуму

Средства, конфискованные за коррупционные преступления, направят в Пенсионный фонд России
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В Государственную думу поступили поправки о досрочном выходе на пенсию при большом трудовом стаже и сохранении действующего срока назначения накопительной части, сообщил в четверг секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

- Сегодня в Госдуму внесен первый пакет поправок «Единой России» к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и член Совета Федерации, - уточнил Андрей Турчак. - В первом пакете мы вносим следующие поправки: досрочное установление страховой пенсии (за 2 года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Напомню, это на три года меньше, чем предлагалось изначально. Сохранение сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании.

Единороссы внесли и другие изменения в документ. Поправки, предусматривающие ежегодную диспансеризацию людей предпенсионного возраста и предоставление им двух оплаченных рабочих дней на эти цели. Действующее законодательство учитывает диспансеризацию работников лишь раз в три года.

Все действующие условия выхода на пенсию коренных малочисленных народов Севера сохранены. Больше того, единороссы внесли в Госдуму поправки о направлении средств, конфискованных за коррупционные преступления, в Пенсионный фонд России.

Представители партии также предусмотрели возможность добровольного отказа депутатов и сенаторов от их пенсионных преференций. При этом такой добровольный отказ становится по закону безотзывным.

Оставшиеся поправки будут вноситься по мере обсуждения внутри партии.

- По мере оформления последуют и другие поправки... после обсуждения на генсовете единороссов, - отметил Андрей Турчак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые выяснили, чем может грозить отказ от мясных продуктов
Небензя: Россия решительно отвергает все обвинения по делу Скрипалей
Турция ведет строительство объекта для возможного размещения С-400
Перестрелка у банка в США: двое погибших
Германия, США, Франция и Канада согласились с выводами Британии по Солсбери
Верховная рада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армии
Подозреваемый в отравлении Скрипалей Петров рассказал о своем "участии" в покушении
Медведев: уровень налоговой нагрузки в России сохранится в течение шести лет
Путин внес в Государственную думу поправки к законопректу о пенсионных изменениях
Россия и Вьетнам расширят использование национальных валют
Минфин нашел средства на ближайшие шесть лет на реализацию майских указов президента
Курс доллара преодолел отметку в 69 рублей
Источник рассказал, кто «просверлил» дырку в корабле «Союз»
Симоньян поздравила своего зама с назначением пресс-секретарем премьера
Источник: РКК «Энергия» рассматривает версию преднамеренного повреждения обшивки корабля «Союз»
Трамп заявил, что Ким Чен Ын провозгласил «непоколебимую веру» в него
Вышинский заявил о нарушениях при рассмотрении его ходатайства об отводе судье
Специалист рассказал, кого затронут перебои в Интернете 11 октября
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал эмиграцию Юлии Самойловой
Причиной смерти солистки The Cranberries назвали несчастный случай
Меркель рассказала, что обсудила с Путиным и Эрдоганом обстановку в Идлибе
Банки ограничат в блокировке счетов россиян
В Совфеде отреагировали на готовность Франции нанести удар по Сирии
Орешкин рассказал анекдот про Брежнева, комментируя ситуацию с рублем
Всего одна бессонная ночь повышает риск развития диабета