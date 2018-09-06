2018-09-06T19:22:57+03:00
Происшествия

Перестрелка у банка в США: двое погибших

ЧП произошло у одного из банков в городе Цинциннати, штата Огайо [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Стрельба у банка в США. ФОТО: @BreakingNNowСтрельба у банка в США. ФОТО: @BreakingNNow
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Перестрелка у одного из банков в США унесла жизнь двоих человек. Еще четверо попали в больницу с ранениями.

ЧП произошло сегодня, 6 сентября в городе Цинциннати, штата Огайо. Пока точное число жертв не сообщается, предварительно, пострадавшими и погибшими числятся шестеро человек.

Также уточняется, что стрелок до сих пор не нейтрализован. Место ЧП в данный момент оцеплено полицией, передает «Пятый канал».

Очевидцы происшествия делятся подробностям случившегося. Сообщается, что мужчина начал стрелять в женщину, которая зашла в банк. После бойня стала хаотичной. Люди пытались прятаться от преступника в соседнем магазине и уборной банка.

Известно, что агрессор произвел не менее 15 выстрелов.

Сайт kp.ru писал, что стрельба у ночного клуба в США, которая произошла в воскресенье в городе Бирмингем, поставила под угрозу жизни семи подростков, один из них в тжелом состоянии.

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