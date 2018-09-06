Турция ведет строительство объекта для возможного размещения С-400

СЕГОДНЯ 19:31 2018-09-06T19:31:14+03:00

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Турция строит объект, который подойдет для размещения российских зенитных ракетных систем С-400.

Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на разведывательный доклад, опубликованный в прошлом месяце. Какие спецслужбы подготовили этот доклад, не уточняется. По словам источника, в документе содержатся снимки, которые были сделаны со спутников. На фото видна пусковая площадка и бункеры из бетона, что может быть использовано для размещения С-400, заявил собеседник.

Где именно ведется строительство этого объекта, не сообщается.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и России по вопросу закупки систем С-400. В сентябре прошлого года российская сторона подтвердила факт заключения договора. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что аванс по контракту уже внесен.