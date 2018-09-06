Небензя: Россия решительно отвергает все обвинения по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 19:45 2018-09-06T19:45:27+03:00

Постпред РФ при ООН выступил на заседании Совбеза организации по инциденту в Солсбери

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия решительно отвергает обвинения британской стороны по так называемому делу Скрипалей.

"Россия решительно отвергает все обвинения по делу в Солсбери. Мы призываем британскую сторону к сдержанности и подтверждаем готовность к консультациям", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по этому делу в четверг, 6 сентября.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия неоднократно предлагала принять участие в расследовании происшествия, но Британия проигнорировала предложение.

Накануне британская прокуратура опубликовала фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это сотрудники российской разведки — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят", и призвали Лондон перейти от публичных обвинений к сотрудничеству.