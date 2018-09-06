Небензя: Россия решительно отвергает все обвинения по делу Скрипалей
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия решительно отвергает обвинения британской стороны по так называемому делу Скрипалей.
"Россия решительно отвергает все обвинения по делу в Солсбери. Мы призываем британскую сторону к сдержанности и подтверждаем готовность к консультациям", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по этому делу в четверг, 6 сентября.
Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия неоднократно предлагала принять участие в расследовании происшествия, но Британия проигнорировала предложение.
Накануне британская прокуратура опубликовала фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это сотрудники российской разведки — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят", и призвали Лондон перейти от публичных обвинений к сотрудничеству.
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