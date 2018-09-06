Курс евро — уже 80

СЕГОДНЯ 19:58 2018-09-06T19:58:33+03:00

Сейчас от санкций тоже не ждут ничего хорошего Фото: Евгения ГУСЕВА

В последний раз такое наблюдалось на ММВБ 11 апреля

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На Московской бирже в четверг курс евро пробил отметку в 80 рублей. В последний раз такое наблюдалось 11 апреля. Тогда США ввели санкции против нескольких российских компаний, включая «Русал» Олега Дерипаски, - и рынок на это отреагировал.

Сейчас от санкций тоже не ждут ничего хорошего. При этом на днях Минфин объявил о масштабных закупках валюты в резерв. С 7 сентября по 4 октября на это предполагается потратить 426,9 млрд рублей из нефтегазовых доходов.

Валюта, правда, будет закупаться по особой схеме — не на внутреннем рынке, а непосредственно у Центробанка — чтобы не усугублять участь рубля. Но, похоже, усугубить ситуацию все равно удалось.

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