Путин предложил поправки в УК за отказ в найме лиц предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 20:18 2018-09-06T20:18:51+03:00

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержит эту инициативу, заявил глава комитета Андрей Клишас

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Президентом России Владимиром Путиным внес в Государственную думе поправки в Уголовный кодекс, которые подразумевают наказания за увольнение и отказ в приеме на работу граждан, достигших предпенсионного возраста.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что комитет поддержит эту инициативу.

"По содержанию регулирования поправка правильная, мы ее поддержим, но сказать, достаточна ли указанная санкция, можно только после анализа практики применения данной статьи", - сказал Клишас, передает ТАСС.

Напомним, ранее в четверг, 6 сентября, Путин внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента поправки в Уголовный кодекс РФ. Предлагается ввести штраф в 200 тысяч рублей (или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев) за увольнение без причины или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Также за это предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов.

Лицами предпенсионного возраста считаются граждане, достигшие возраста на пять лет меньше пенсионного.