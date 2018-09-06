Силуанов: рубль недооценен на фоне санкционных ожиданий

СЕГОДНЯ 20:53 2018-09-06T20:53:03+03:00

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Вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о недооцененности рубля на фоне ожидания второй волны санкций и нестабильности на рынках развивающихся стран.

"В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен. Связано это с двумя факторами - ожидание второй волны санкционного давления, с одной стороны, с другой, - это нестабильность на рынках в странах с развивающимися экономиками", - сказал Силуанов на Московском финансовом форуме в четверг, 6 сентября.

Он отметил, что речь, прежде всего, идет о Турции, Южно-Африканской республике и Аргентине. По словам вице-премьера, кабмин и Банк России располагают необходимыми инструментами, чтобы влиять на соотношение курсов, "в том числе в части покупок валюты для резервов правительства, которые осуществляет Центральный банк".

При этом он добавил, что нестабильность на валютных рынках не должна сохраниться надолго.