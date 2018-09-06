Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми по делу Скрипалей
Британская газета Daily Mail видео с мужчинами, которых прокуратура Великобритании считает подозреваемым по так называемому «делу Скрипалей». На записях с видеокамер, установленных в магазине в британском городе Солсбери, видны два человека. Мужчины стоят перед витриной антикварного салона и разговаривают друг с другом, потом они пытаются зайти внутрь, но дверь заперта.
Издание отмечает, что съемка была произведена 4 марта 2018 года, когда работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочь Юлия обнаружили без сознания.
Напомним, накануне британская прокуратура обнародовала имена и фотографии россиян, которых назвала подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Это Руслан Боширов и Александр Петров.
Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые были сотрудниками российских спецслужб. В МИД РФ ответили, что ни имена, ни лица этих ни о чем не говорят Москве и призвали Лондон прекратить манипуляции и перейти к сотрудничеству.
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