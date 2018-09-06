Песков заявил, что реконструкцию Сергиева Посада не надо согласовывать с президентом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение о реконструкции центральной части Сергиева Посада не относится к повестке главы государства.
«Дело в том, что это региональный вопрос, который, скорее, находится в компетенции региональных и муниципальных властей», - сказал Песков.
Говоря о том, согласована ли инициатива с президентом, он отметил, что постановка вопроса неправомерна.
"Это не подлежит согласованию с главой государства", — добавил представитель Кремля.
Напомним, ранее член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин сообщил, что проект реконструкции в центре Сергиева Посада в настоящее время разрабатывается. По его словам, городские власти Сергиева Посада осведомлены. Он отметил, что патриарх благословил проект, и вскоре он будет представлен президенту России Владимиру Путину.
Ранее СМИ сообщили, что на базе Сергиева Посада планируется создать так называемый "православный Ватикан".