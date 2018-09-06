В Тихом океане у острова Фиджи произошло землетрясение магнитудой 8,1

СЕГОДНЯ 21:36 2018-09-06T21:36:45+03:00

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали

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В четверг, 6 сентября, в Тихом океане у берегов острова Фиджи произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 8,1, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным ведомства, землетрясение было зафиксированы в 03.49 по местному времени (18.49 по московскому времени). Эпицентр толчков находился в 115 км к юго-востоку от столицы Фиджи, города Сува, в котором проживают 77 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 669 километров.

Сообщения о возможных пострадавших и разрушениях не приходили. Угрозу цунами также не объявляли.

Напомним, накануне мощное землетрясение произошло на японском острове Хоккайдо. По информации Геологической службы США, магнитуда составила 6,7. Очаг толчков находился в 31 километре к юго- востоку от города Титосе и в 70 километрах к юго-востоку от города Саппоро. Данные о пострадавших не поступали.