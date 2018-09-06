2018-09-06T21:52:17+03:00
Общество

Умер Ричард Девос — миллиардер, основатель корпорации Amway

Бизнесмен Ричард Девоч умер в возрасте 92 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Основатель Amway Ричард ДевосОснователь Amway Ричард ДевосФото: скриншот видео
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Умер Ричард Девос — американский бизнесмен, миллиардер, основатель корпорации Amway.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя семьи, Девос скончался в возрасте 92 лет в четверг, 6 сентября.

Предприниматель умер в своем доме в штате Мичиган. Причиной смерти назвали осложнения после перенесенной инфекции.

Ричард Девос родился в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Корпорацию Amway он основал в 1959 году вместе со своим другом Джеем Ван Аделом. Компания занималась производством и продажей средств бытовой химии и косметики посредством прямого маркетинга (через торговых представителей). Девос занимал должность президента корпорации до 1993 года.

Кроме того, Ричард Девос был свекром министру образования Соединенных Штатов Бетси Девос.

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