Умер Ричард Девос — миллиардер, основатель корпорации Amway
Умер Ричард Девос — американский бизнесмен, миллиардер, основатель корпорации Amway.
Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя семьи, Девос скончался в возрасте 92 лет в четверг, 6 сентября.
Предприниматель умер в своем доме в штате Мичиган. Причиной смерти назвали осложнения после перенесенной инфекции.
Ричард Девос родился в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Корпорацию Amway он основал в 1959 году вместе со своим другом Джеем Ван Аделом. Компания занималась производством и продажей средств бытовой химии и косметики посредством прямого маркетинга (через торговых представителей). Девос занимал должность президента корпорации до 1993 года.
Кроме того, Ричард Девос был свекром министру образования Соединенных Штатов Бетси Девос.