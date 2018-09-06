СЕГОДНЯ 22:39 2018-09-06T22:39:08+03:00

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Умер голливудский актер Берт Рейнолдс. Как сообщил портал TMZ, артист скончался в четверг, 6 сентября, в возрасте 82 лет.

Рейнолдс прославился своими работами в фильмах «Ночи в стиле буги», «Избавление» и «Полицейский и бандит». Больше всего он снимался в кино в 70-е годы XX века. За роль в картине «Ночи в стиле буги» он был номинирован на премию Американской киноакадемии «Оскар».

В последнее время Рейнолдс был задействован в основном на телевидении. Он озвучивал анимационные сериалы «Арчер» и «Американский папаша».

Одной из последних ролей в карьере для артиста стало участие в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. В этой картине он сыграл Джорджа Спана — американского рантье, который сдавал свои земельные ранчо в Калифорнии голливудским студиям для съемок вестернов.