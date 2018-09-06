2018-09-06T22:58:39+03:00
В мире

Хейли призвала Россию выдать Британии подозреваемых по делу Скрипалей

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН заявила на заседании Совбеза
Екатерина БОЛГОВА
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Постоянный представитель США при ООН Никки ХейлиПостоянный представитель США при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала российскую сторону выдать Британии подозреваемых по делу об инциденту в Солсбери.

"Сейчас мы должны помочь нашим британским друзьям найти двух российских подозреваемых. Их личности установлены. И передать их в руки правосудия в Великобритании. Почему бы российским властям не выдать этих двух убийц?" — сказала Хейли на заседании Совбеза ООН в четверг, 6 сентября.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что они были отравлены и обвинили в причастности к инциденту Москву. Россия отвергает эти обвинения.

Накануне британская прокуратура распространила фотографии подозреваемых в отравлении — россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявила, что они были сотрудниками российских спецслужб. РФ призвала Британию перейти от обвинений к сотрудничеству по расследованию.

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