2018-09-06T23:17:54+03:00
В мире

Небензя рассказал шутку про «неуловимого Джо» в связи с делом Скрипалей

Постпред РФ при ООН назвал обвинения Британии в адрес России очередными «русофобскими фантазиями»
Екатерина БОЛГОВА
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Постпред РФ при ООН Василий НебензяПостпред РФ при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал штуку про «неуловимого Джо» в связи с «делом Скрипалей». Он отметил, что Лондон не планирует доводить расследование этого дела до конца.

«Неуловимый он не потому, что его не могут поймать, а потому, что он никому не нужен и никто не собирается его искать. У меня складывается стойкое ощущение, что нам представили двух таких «неуловимых Джо», которые якобы действовали по указке из Москвы», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по «делу Скрипалей».

Напомним, накануне прокуратура Британии опубликовала фотографии россиян, которых назвала подозреваемыми в отравлении работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Это Александр Петров и Руслан Боширов.

Небензя также назвал обвинения британской стороны в адрес России надуманными. ПО его словам, это очередные «русофобские обвинения», выдвинутые для разжигании антироссийской истерии и привлечения других стран.

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