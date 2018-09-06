США ввели санкции в отношении гражданина КНДР за хакерство

СЕГОДНЯ 23:22 2018-09-06T23:22:01+03:00

Парка Джин Хиока, и организацию, на которую он работал, обвиняют во взломе в распространении вируса-вымогателя WannaCry

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Минфин США ввел санкции против гражданина Северной Кореи Парка Джин Хиока, которого обвиняют в участии в участии во взломе серверов кинокомпании Sony Pictures в 2014 году, а также в распространении вируса-шифровальщика WannaCry в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Также ограничительные меры наложены в отношении организации Korea Expo Joint Venture, базирующейся в Пхеньяне. Минфин утверждает, что Хиок, известный под именем Пак и псевдонимом Дэвид Андерсон, работал на эту компанию, которая работает на правительство КНДР и занимается и киберпреступностью.

«В результате сегодняшних действий любое имущество или интересы в собственности назначенных лиц, находящихся во владении или под контролем американских граждан, либо в Соединенных Штатах, должны быть заблокированы, а американским гражданам в целом запрещено обращаться с названными лицами», - говорится в заявлении на сайте Минфина США.

Это означает, Хиок и Korea Expo Joint Venture отрезаны от американской финансовой системы.

Напомним, сайт «КП» рассказывал о масштабной кибератаке, которая началась 12 мая 2017 года. Тогда вирус WannaCry менее чем за неделю заразил около 300 тысяч компьютеров в 150 странах. России также были зафиксированы атаки вируса-вымогателя.

Ущерб, нанесенный им всего за первые четыре дня, превысил $1 млрд: по всему миру было остановлено производство в крупных организациях.