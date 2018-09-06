Небензя попросил США огласить список целей готовящегося удара по Сирии

6 Сент. 23:43 2018-09-06T23:44:19+03:00

Постпред России предложил Вашингтону предоставить сведения о связи объектов с хранением и применением химоружия

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Россия просит США огласить список целей в Сирии, по которым Пентагон планирует нанести удары. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«У нас есть конкретное предложение к американским коллегам: огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара "тройки"», - сказал он.

Небензя отметил, что если США считают, что эти цели связаны с хранением и применением химического оружия в Сирии, то они должны представить эти сведения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения предусмотренной химконвенцией инспекции, передает ТАСС.

«Продемонстрируйте уважение к Уставу ООН и международному праву и передайте эти сведения в ОЗХО. Поскольку вы безоговорочно верите в авторитет и беспристрастность миссии ОЗХО по установлению фактов, то ее экспертиза должна снять ваши подозрения», - подчеркнул постпред РФ.

Как писал сайт kp.ru, 4 сентября Белый дом сделал заявление о том, что Соединенные Штаты с союзниками ответят «быстро и решительно», если решат, что президент Сирии Башар Асад применил химоружие.