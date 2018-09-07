Во Флоренции введут штраф за перекус на улице

СЕГОДНЯ 04:10 2018-09-07T04:10:51+03:00

Во Флоренции запретят есть на улицах в исторической части города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Съесть что-нибудь на ходу в исторической части города будет стоить жителям и туристам от 150 до 500 евро

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Со следующего года в итальянской Флоренции может вступить в силу законопроект о запрете перекуса на улицах вне кафе и специально отведенных для этого мест. С такой инициативой выступил мэр города Дарио Нарделла.

Он пояснил, что запрет будет касаться только нескольких улиц в исторической части города, в частности Via de’ Neri, знаменитой своими магазинами с едой и деликатесами, а также прилегающие к ней кварталы, в том числе дороги до популярной галереи Уффици.

«Запрещается потреблять пищу, останавливаясь для этого на тротуарах, в магазинах и на порогах зданий», - говорится в проекте закона.

Мэр отметил, что зачастую граждане, а также туристы покупают еду на вынос в ресторанах, а потом устраиваются на тротуарах и вдоль дорог, чтобы пообедать. В результате они создают препятствия для транспорта и пешеходов, а также разбрасывают мусор, передает онлайн-портал Leggo.

Законопроект предполагает за перекус на ступеньках и бордюрах штрафы в размере от 150 до 500 евро. Запрет должен вступить в силу не ранее 6 января 2019 года и будет действовать в обеденное и вечернее время.