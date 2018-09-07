Названы сроки завершения испытаний вертолета Ка-62
Стали известны сроки окончания заводских испытаний новейшего гражданского многоцелевого вертолета Ка-62. По словам гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского тестирование должно завершиться до конца 2018 года.
Он отметил, что сразу после этого этапа в компании полностью перейдут к сертификационным испытаниям, передает «Интерфакс».
Летный образец Ка-62 совершил свой первый перелет во Владивосток, где его продемонстрируют участникам Восточного экономического форума (ВЭФ). К месту назначения вертолет вылетел с серийной трансмиссией с аэродрома Арсеньевского завода (ААК «Прогресс»). А самый первый испытательный полет Ка-62 состоялся больше года назад, в мае 2017 года.
Все это время машину дорабатывали, повышая ее надежность, усовершенствовали и усилили конструкцию корпуса рулевого винта и хвостового оперения.
Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске.
Видео первого полета Ка-62.Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter кадры первого полета новейшего вертолета