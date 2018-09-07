2018-09-07T04:41:58+03:00
Экономика

Названы сроки завершения испытаний вертолета Ка-62

Заводские тесты должны быть окончены до конца 2018 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62. Фото: скриншот видеоГражданский многоцелевой вертолет Ка-62. Фото: скриншот видео
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Стали известны сроки окончания заводских испытаний новейшего гражданского многоцелевого вертолета Ка-62. По словам гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского тестирование должно завершиться до конца 2018 года.

Он отметил, что сразу после этого этапа в компании полностью перейдут к сертификационным испытаниям, передает «Интерфакс».

Летный образец Ка-62 совершил свой первый перелет во Владивосток, где его продемонстрируют участникам Восточного экономического форума (ВЭФ). К месту назначения вертолет вылетел с серийной трансмиссией с аэродрома Арсеньевского завода (ААК «Прогресс»). А самый первый испытательный полет Ка-62 состоялся больше года назад, в мае 2017 года.

Все это время машину дорабатывали, повышая ее надежность, усовершенствовали и усилили конструкцию корпуса рулевого винта и хвостового оперения.

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске.

Видео первого полета Ка-62.Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter кадры первого полета новейшего вертолета

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