Названы сроки завершения испытаний вертолета Ка-62

СЕГОДНЯ 04:40 2018-09-07T04:41:58+03:00

Заводские тесты должны быть окончены до конца 2018 года

Изменить размер текста: A A

Стали известны сроки окончания заводских испытаний новейшего гражданского многоцелевого вертолета Ка-62. По словам гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского тестирование должно завершиться до конца 2018 года.

Он отметил, что сразу после этого этапа в компании полностью перейдут к сертификационным испытаниям, передает «Интерфакс».

Летный образец Ка-62 совершил свой первый перелет во Владивосток, где его продемонстрируют участникам Восточного экономического форума (ВЭФ). К месту назначения вертолет вылетел с серийной трансмиссией с аэродрома Арсеньевского завода (ААК «Прогресс»). А самый первый испытательный полет Ка-62 состоялся больше года назад, в мае 2017 года.

Все это время машину дорабатывали, повышая ее надежность, усовершенствовали и усилили конструкцию корпуса рулевого винта и хвостового оперения.

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске.