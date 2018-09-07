2018-09-07T06:21:41+03:00
Общество

Минприроды РФ прогнозирует рост числа стихийных бедствий

В связи с глобальным потеплением на территории России увеличилась возможности климатических катаклизмов
Юлия ДИВЕЕВА
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В России участятся наводненияВ России участятся наводненияФото: Николай ХИЖНЯК
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На территории России ожидается рост числа наводнений, смерчей и других стихийных бедствий. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства природы РФ "Об охране окружающей среды".

В ведомстве отмечается, что возможные катаклизмы – это последствия глобального потепления. Так среднегодовая температура в России растет гораздо быстрее, чем в других странах, а прошлый год стал одним из самых теплых в РФ за 80 лет.

Минприроды пояснило увеличение выбросов парниковых газов "экономическим ростом и увеличением населения". Все это привело к небывалому за последние 800 тысяч лет, уровню содержания в атмосфере диоксида углерода, метана и закиси азота, передает ТАСС.

Главной причиной глобального потепления остается деятельность человека. В нескольких регионах РФ на юге и в центральной части может увеличится число жертв жары и эпидемии инфекционных заболеваний.

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