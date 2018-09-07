Трамп считает встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни
Встреча с президентом России Владимиром Путиным была одной из самых лучших из всех, что когда-либо случались у главы США Дональда Трампа. Об этом хозяин Белого дома заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана
"У нас была великолепная встреча, мы говорили об Украине, о Сирии, мы говорили о безопасности Израиля, мы говорили о столь многих замечательных вещах", - вспоминал глава государства.
Также президент снова подчеркнул, что критики, обвинившие его в излишней мягкости в переговорах с российским лидером, в противном случае уличили бы Трампа в слишком жёстком подходпередает ТАСС.
"Они хотели, чтобы у меня был боксерский поединок на сцене", - считает президент США.
Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Российский лидер высоко оценил итоги этого саммита, однако заметил, что никто и не рассчитывал решить на нем все проблемы в отношениях двух стран.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, саммит глав государств Россия-США прошел 16 июля в Хельсинки. Позже помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что обсуждения в ходе этих переговоров не были содержательными.