2018-09-07T07:38:56+03:00
Политика

Трамп считает встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни

Президент США уверен, что критики упрекнули бы его за излишнюю жесткость в переговорах, как упрекали за мягкость
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Встреча с президентом России Владимиром Путиным была одной из самых лучших из всех, что когда-либо случались у главы США Дональда Трампа. Об этом хозяин Белого дома заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана

"У нас была великолепная встреча, мы говорили об Украине, о Сирии, мы говорили о безопасности Израиля, мы говорили о столь многих замечательных вещах", - вспоминал глава государства.

Также президент снова подчеркнул, что критики, обвинившие его в излишней мягкости в переговорах с российским лидером, в противном случае уличили бы Трампа в слишком жёстком подходпередает ТАСС.

"Они хотели, чтобы у меня был боксерский поединок на сцене", - считает президент США.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Российский лидер высоко оценил итоги этого саммита, однако заметил, что никто и не рассчитывал решить на нем все проблемы в отношениях двух стран.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, саммит глав государств Россия-США прошел 16 июля в Хельсинки. Позже помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что обсуждения в ходе этих переговоров не были содержательными.

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