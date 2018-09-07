2018-09-07T08:26:58+03:00
Политика

Лавров продемонстрировал журналистам любимый мем про «отравителей Скрипалей»

Внешность «агентов ГРУ», якобы отравивших британского шпиона, породила тысячи мемов в сети
Денис СУХОВ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавовГлава МИД РФ Сергей ЛавовФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров показал журналистам свой любимый мем про Александра Петрова и Руслана Баширова — по версии Лондона, сотрудников ГРУ, якобы отравивших британского шпиона Сергея Скрипаля.

Опубликованные британскими властями фото предполагаемых российских агентов породили тысячи мемов в интернете — пользователи оценили облик «плохих русских», как-будто сошедших с экранов голливудских боевиков 90-х годов.

Глава российского дипломатического ведомства также поделился любимым мемом в эфире телеканала РЕН-ТВ. Речь идет о фотографии российских юмористов Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, подписанной именами Петрова и Баширова.

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Фото: ajbolit_limpopo

Фото: ajbolit_limpopo

Как сообщал сайт «КП», 5 сентября британские правоохранительные органы опубликовали фотографии и имена россиян, которых они считают непосредственными исполнителями покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Также утверждается, что для этого они использовали нервно-паралитическое вещество российского производства, доставленное в Солсбери во флаконе из-под духов марки Nina Ricci.

Фото: twitter.com/Mitrinsky

Фото: twitter.com/Mitrinsky

Напомним, Москва неоднократно отвергала какую-либо причастность к инциденту в Солсбери и призывала британские власти провести совместное расследование происшествия вместо голословных обвинений и манипуляций через СМИ.

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