2018-09-07T08:42:04+03:00
Экономика

Белоусов: Компании представили инвестпроекты на 6 трлн рублей

В РСПП состоялась встреча рабочей группы по поддержке компаний, инвестирующим в проекты госповестки
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Помощник президента РФ Андрей БелоусовПомощник президента РФ Андрей БелоусовФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На встрече рабочей группы Российского союза промышленников и предпринимателей компании представили на рассмотрение правительства РФ инвестиционные проекты на сумму шесть триллионов рублей. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Он уточнил, что правительство не будет оказывать поддержку всем проектам, предложения сначала пройдут отбор. Решения в течение нескольких недель будут принимать совместно правительство и компании.

«К середине октября какой-то портфель проектов надо иметь. Мы рассматриваем разные меры поддержки бизнеса. Что же касается льгот - правительство рассматривает не льготы, а меры поддержки бизнеса», - цитирует слова Белоусова ТАСС.

По его словам, для правительства приоритетами при отборе станут цифровизация, внедрение новых технологий, наилучшие доступные технологии, некоторые инфраструктурные проекты и так далее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина на Восточный экономический форум
NYT: В последние годы Сергей Скрипаль консультировал испанскую разведку
Лавров продемонстрировал журналистам любимый мем про «отравителей Скрипалей»
Трамп считает встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни
Погода в Москве 7 сентября: Переменная облачность, без осадков
Юрист из делегации США подтвердила законность присоединения Крыма к России
Истребители США сопровождали российские Ту-95 у берегов Аляски
Минприроды РФ прогнозирует рост числа стихийных бедствий
На Украине похвастали «колоссальными» запасами газа
Алексей Панин назвал своих критиков в соцсетях «скудоумными»
Названы сроки завершения испытаний вертолета Ка-62
Во Флоренции введут штраф за еду на улице
Матвиенко во главе российской делегации посетит КНДР 9 сентября
Супруга выставила Бориса Джонсона после очередной его измены
В Херсоне суд продлил арест Кириллу Вышинскому до 4 ноября
В США в карантин попали пассажиры еще двух рейсов
США обвинили Сирию в торговле нефтепродуктами с террористами
Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Болгарии
Кандидат в президенты Бразилии был ранен ножом на встрече с избирателями
Небензя попросил США огласить список целей готовящегося удара по Сирии
США ввели санкции в отношении гражданина КНДР за хакерство
Небензя рассказал шутку про «неуловимого Джо» в связи с делом Скрипалей