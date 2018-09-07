Белоусов: Компании представили инвестпроекты на 6 трлн рублей

СЕГОДНЯ 08:41 2018-09-07T08:42:04+03:00

В РСПП состоялась встреча рабочей группы по поддержке компаний, инвестирующим в проекты госповестки

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На встрече рабочей группы Российского союза промышленников и предпринимателей компании представили на рассмотрение правительства РФ инвестиционные проекты на сумму шесть триллионов рублей. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Он уточнил, что правительство не будет оказывать поддержку всем проектам, предложения сначала пройдут отбор. Решения в течение нескольких недель будут принимать совместно правительство и компании.

«К середине октября какой-то портфель проектов надо иметь. Мы рассматриваем разные меры поддержки бизнеса. Что же касается льгот - правительство рассматривает не льготы, а меры поддержки бизнеса», - цитирует слова Белоусова ТАСС.

По его словам, для правительства приоритетами при отборе станут цифровизация, внедрение новых технологий, наилучшие доступные технологии, некоторые инфраструктурные проекты и так далее.