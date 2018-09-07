NYT: В последние годы Сергей Скрипаль консультировал испанскую разведку

СЕГОДНЯ 08:51 2018-09-07T08:53:27+03:00

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В течение нескольких последних лет британский шпион Сергей Скрипаль оказывал содействие разведке Испании и неоднократно совершал поездки на территорию этой страны.

Об этом изданию The New York Times сообщили источники в испанской разведывательной службе, а также журналист и писатель Фернандо Руэда, освещающий деятельность испанских властей.

Утверждается, что «вместо того, чтобы вести размеренную изолированную жизнь после ухода в отставку» Скрипаль несколько раз приезжал в Испанию, где встречался с офицерами местной разведки. Содержание и даты этих встреч засекречены.

В то же время некий бывший высокопоставленный сотрудник испанской полиции заявил изданию, что Скрипаль предоставлял властям страны информацию о российской организованной преступности.

Газета отмечает, что в 1990-х годах на Сергея Скрипаля, тогда еще сотрудника ГРУ, первой обратила внимание как на потенциального шпиона именно испанская разведка. В июле 1995 года во время поездки в эту страну Скрипаль был завербован агентом британской MI6.

После задержания в России, обмена и переезда в Великобританию Скрипаль продолжил сотрудничество с западными спецслужбами, в том числе консультируя разведки Чехии и Эстонии.

Напомним, в начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в британском Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Не предоставив никаких доказательств, Великобритания возложила ответственность за инцидент на российские власти. Кроме того, 5 сентября были обнародованы фотографии и имена «агентов ГРУ», которых британские правоохранители считают непосредственными исполнителями покушения на Скрипаля.