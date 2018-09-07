2018-09-07T09:11:26+03:00
Политика

МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина на Восточный экономический форум

Председатель КНР примет участие в работу мероприятия 11-12 сентября
Денис СУХОВ
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Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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В этом году китайский лидер Си Цзиньпин впервые примет участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 11-12 сентября примет участие в работе четвёртого Восточного экономического форума», - цитирует Лу Кана агентство «Синьхуа».

В свою очередь помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй отметил, что ВЭФ стал важной площадкой для диалога и сотрудничества, и китайская сторона придает ей большое значение.

«Председатель Си Цзиньпин во время своего участия в форуме выступит c предложениями китайской стороны по укреплению регионального сотрудничества по содействию мира, стабильности, развитию и процветанию в Северо-Восточной Азии», - добавил Ханьхуэй.

Отмечается, что помимо главы китайского государства и представителей бизнеса в состав делегации войдут главы девяти регионов КНР, которые проведут консультации с 13 коллегами из России.

«Нынешний год является годом регионального сотрудничества Китая и России. Мы проведем диалог глав регионов, обменяемся полезным опытом сотрудничества на Дальнем Востоке и тем самым полностью задействуем потенциал двух важных платформ взаимодействия: между Северо-Восточным Китаем и российским Дальним Востоком, а также механизм «Волга — Янцзы», - резюмировал помощник главы МИД КНР.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Ожидается, что мероприятие посетят главы государств и правительств России, Монголии, Японии и Южной Кореи и Китая.

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