Меркель впервые поддержала российскую военную операцию в Идлибе

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-07T09:41:47+03:00

Канцлер ФРГ заявила о необходимости противостоять радикальным исламистам, а также защитить мирное население

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Канцлер Германии Ангела Меркель впервые высказалась в поддержку военной операции России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», - заявила Меркель.

По ее словам, эта тема поднималась в ходе переговоров как с российским, так и с турецким лидером.

Издание также напомнило, что заявление Меркель прозвучало после визита в Берлин начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Также в немецкой столице недавно прошли консультации канцлера ФРГ и российского президента Владимира Путина.

Как отмечает портал, ранее террористы в Сирии неоднократно использовали в борьбе с российскими и сирийскими войсками мирных жителей, используя их в качестве живого щита и сознательно перенося боевые действия в населенные пункты.

В настоящее же время экстремисты в Идлибе целиком поглощены разрушением местной инфраструктуры, в частности мостов, ожидая, что это затруднит наступательные операции сирийских войск.

Ранее российское дипломатическое ведомство неоднократно заявляло о необходимости размежевания террористов и умеренной оппозиции в Идлибе. Ситуация в этой сирийской провинции будет основной темой предстоящего саммита России, Турции и Ирана, который пройдет в Тегеране 7 сентября.